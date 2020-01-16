Жириновский предложил должность наставника политической элиты России

Москва, 16 января. Владимир Жириновский предложил ввести должность наставника политической элиты России. Такую инициативу он озвучил в ходе заседания Госдумы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Лидер ЛДПР решил дать совет депутатам во время рассмотрения кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

«Пора научиться задавать вопросы. Сперва формулируйте вопрос, обоснование — потом. Если время кончится — это обоснование может час идти, но вопрос-то впереди должен стоять. В этом плане тоже нужна грамотность», — заявил Жириновский.

Может быть, нам должность ввести — наставник политической элиты России, задался вопросом депутат.