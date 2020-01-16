Путин предложил оставить за президентом право увольнять чиновников в связи с утратой доверия

Москва, 16 января. Президент России должен сохранить свое право отстранять госслужащих, которые утратили доверие или не справляются с возложенными на них обязанностями. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию.

«Поправки, которые были предложены вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что цель поправок — обеспечить развитие России как правового государства, а также повысить роль гражданского общества в жизни страны. Путин также считает необходимым закрепить в Конституции обязательную индексацию пенсий, чтобы никто впоследствии не смог свернуть эту работу, пишет «Газета.ру».

Напомним, что накануне Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором призвал внести поправки в Конституцию и изменить баланс власти в пользу законодательной ветви. В тот же день российский лидер сформировал рабочую группу, которой предстоит подготовить соответствующие поправки. Ожидается, что в феврале-марте они будут внесены на рассмотрение Госдумы, а до 1 мая вынесены на всероссийское голосование.