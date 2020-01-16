Губернатор Орловской области заявил о реформе здравоохранения после послания Путина

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что задача реформирования первичного звена здравоохранения, поставленная президентом Российской Федерации, является ключевой для руководства региона. Об этом Клычков сообщил, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о развитии здравоохранения в регионе в свете послания президента РФ Федеральному собранию.

«Мы имеем схожее положение дел в этой сфере с другими регионами Центрального федерального округа, за исключением Москвы, с точки зрения инфраструктуры. Однако сегодня мы должны обеспечить качество оказания медицинской помощи вне зависимости от удаленности от районного или областного центра», — отметил глава региона.

Региональные власти уже существенно обновили материально-техническую базу здравоохранительных учреждений области. В частности, было закуплено 26 машин скорой помощи, по три передвижных маммографа, флюорографа и передвижных фельдшерско-акушерских пункта, сообщил Клычков.

«Но я понимаю, что этого недостаточно. На следующий год мы поставили задачу установить 32 фельдшерских акушерских пункта — модульных, быстро возводимых, но обеспечивающих полноценное качество медицинских услуг. Мы планируем реформировать систему районных больниц», — пообещал глава Орловской области.

Послание президента РФ Федеральному собранию и озвученные на нем тезисы открывают широкие перспективы перед здравоохранением региона.

«Те средства, которые в рамках нацпроектов пойдут на обновление медицинской материально-технической базы, предоставляют нам большие возможности, и в этом ключе мы и будем двигаться. Уже вчера после поручения президента я дал своему правительству поручение, чтобы мы готовили не заявку-минимум, а заявку-максимум», — заключил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Ключевая роль в обращении президента была отведена социальной сфере и изменениям в Конституцию. Через несколько часов после оглашения послания правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.