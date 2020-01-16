Террористы атаковали гуманитарные коридоры на северо-западе Сирии

Дамаск, 16 января. Группировки террористов совершили нападения на гуманитарные коридоры на северо-западе Сирии, по которым мирные граждане покидают территории, подконтрольные боевикам. Об этом говорится в сообщении сирийского информационного агентства САНА со ссылкой на источник в военной среде.

По информации агентства, атаки произошли в провинциях Идлиб и Алеппо.

«Они [террористы] пытаются не дать гражданским уйти, чтобы использовать их в качестве живого щита», — сообщает САНА.

По данным источника, террористы сознательно используют такую тактику для прикрытия своих позиций.

«В последнее время террористы, засевшие на западе провинции Алеппо, стали чаще обстреливать ракетами и минами жилые густонаселенные районы города», — отмечает источник.

Из-за атак боевиков уже погибли десятки гражданских, «в большей степени женщин и детей».

Войска законного правительства Сирии 19 декабря начали операцию на юго-востоке провинции Идлиб. По сообщению сирийского генштаба, датированного 24 декабря, военные освободили более 40 деревень, после чего призвали мирных жителей покинуть контролируемые боевиками территории. С этой целью было открыто три гуманитарных коридора.