Москва, 16 января. Россия должна реагировать на информационные провокации США, раскрывая лживую политику Вашингтона. Об этом заявил президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин.

Ранее глава Объединенного центра искусственного интеллекта при Пентагоне Джон Шанахан заявил, что Россия якобы ведет «кампанию по дезинформации в киберпространстве». По его словам, Россия якобы «пренебрегает международными этическими нормами», работая над созданием системы, которая направлена на «дестабилизацию международной безопасности».

Политолог Юрий Самонкин отметил, что США видят в России изобретательного и жесткого конкурента. Успехи Москвы на внешнеполитической арене представляют угрозу гегемонии США. При этом все попытки Вашингтона оказать влияние на внутреннюю политику РФ страны не привели к результатам, поэтому США открыли новый информационный фронт для борьбы против Москвы.

Эксперт уверен, что России необходимо реагировать на атаки США, информируя мировую общественность об опасной и лживой политике Вашингтона по отношению к другим странам, передает iReactor.

Мы должны реагировать на провокации своими информационными методами, раскрывая всю правдивость и опасную политику Запада в отношении других. Наша позиция должна носить исключительно миротворческий характер, раскрывая всю лживость информационного давления со стороны США», — пояснил Самонкин.

Кроме того, Москва должна препятствовать попыткам вмешательства во внутренние дела России, которые предпринимают США. Россия должна не допускать распространения фейковых новостей в собственном информационном пространстве, которые активно предпринимает Запад.