Путин прокомментировал решение о приоритете Конституции РФ над мировым правом

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение закрепить приоритет Конституции РФ над международными нормами в российском правовом пространстве.

«Мы ничем не будем отличаться от других стран, уже давно принявших это решение», — заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 января, выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства призвал внести в основной закон страны изменения, которые гарантируют приоритет Конституции России в правовом пространстве страны.

Путин пояснил, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции.

Президент РФ анонсировал голосование, в рамках которого россияне выразят свое мнение относительно окончательного пакета поправок в Конституцию. Все изменения будут приняты только с учетом общественного мнения. Подробнее о главных темах послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию — в материале Федерального агентства новостей.