Путин заявил о необходимости прописать индексацию пенсий в Конституции

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что индексацию пенсий нужно прописать в Конституции, чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу других приоритетов.

«Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения», — отметил Владимир Путин.

Президент России обратил внимание на то, что соответствующий пункт есть в законе, однако, с точки зрения Путина, надо закрепить его в Конституции страны.

О том, какие изменения ждут российских пенсионеров в новом 2020 году, насколько и когда повысят пенсии — читайте в материале Федерального агентства новостей. Отметим, в этом году пенсионные выплаты россиян будут увеличен, однако индексация пройдет в несколько этап и затронет не всех сразу.