Путин призвал внимательно отнестись к определению статуса Госсовета

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин призвал внимательно отнестись к формулировкам при определении статуса Государственного совета.

Глава государства отметил, что верхняя палата Федерального собрания остается палатой регионов. При определении статуса Госсовета нельзя создавать вторую палату регионов.

«Нельзя создавать вторую палату регионов, и это тонкая работа. Нужно внимательно отнестись к тому, как мы пропишем в законе Государственный Совет, его прерогативы», ― заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 января, выступил с посланием Федеральному собранию. Путин призвал повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений в субъектах, а также закрепить в Конституции статус Государственного совета. Путин также напомнил, что в 2000 году по его инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшие годы он, по словам президента, показал самую высокую эффективность.

Президент РФ анонсировал голосование, в рамках которого россияне выразят свое мнение относительно окончательного пакета поправок в Конституцию. Все изменения будут приняты только с учетом общественного мнения. Подробнее о главных темах послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию — в материале Федерального агентства новостей.