Синий свет помогает быстрее восстанавливаться после черепно-мозговых травм

Финикс, 16 января. Американские исследователи из университета Аризоны установили целебные свойства синего света на человеческий организм.

Ученые пришли к выводу, что он повышает качество сна, следовательно, ускоряет восстановление мозга во время отдыха. Сотрудники университета Аризоны провели эксперимент на людях с легкими черепно-мозговыми травмами (ЧМТ), и результаты полностью подтвердили первоначальную теорию, пишет Planet Today со ссылкой на журнал Neurobiology of Disease.

Участие людей с ЧМТ в эксперименте не случайно. Около 50% пациентов с этим диагнозом жалуются на проблемы со сном. После лечения синим светом они стали засыпать и просыпаться на час раньше и были менее сонными в дневное время. Мозг испытуемых увеличил скорость обработки информации, а зрительное внимание повысилось. Кроме того, были усилены нейронные связи между пульвинальным ядром и отделами мозга, которые отвечают за бдительность и познание.

«Синий свет подавляет выработку мозгом вещества, называемого мелатонином. Он вызывает сонливость и подготавливает мозг ко сну. Когда вы подвергаетесь воздействию синего света утром, он сдвигает биологические часы так, что вечером ваш мелатонин включится раньше и поможет вам заснуть», — пояснил ведущий автор исследования профессор Уильям Киллгор.

Он добавил, что синий свет не является полезным или вредным сам по себе. Ключевую роль играет то, в какое время суток он воздействует на человека. В качестве примера Киллгор привел кофе. Употребление этого напитка утром бодрит человека и улучшает его бдительность, однако если пить кофе в 22.00, то можно ухудшить качество сна и процесс засыпания.