Военный эксперт Леонков рассказал о борьбе с космическими шпионами в России

В «Российских космических системах» нашли способ помешать иностранным спутникам-шпионам следить за Россией. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, как это делается технически и нетехнически.

«У американцев, например, много различных спутников, которые выполняют те или иные задачи радиоэлектронной разведки, оптико-электронной, или, как ее еще называют, видовой. Если мы говорим об этих спутниках, то США обладают самой большой их группировкой по сравнению с другими государствами. Если мы еще к ним добавим спутники связи, спутники-ретрансляторы, которые работают в интересах Пентагона, то получится достаточно большая солидная группировка», — пояснил Леонков.

Речь идет о таких спутниках радиоэлектронной разведки, как «Лакросс», «Топаз», «Ментор». Если говорить о видовой разведке, эти спутники фотографируют наземные объекты и пытаются определить по фотографиям, что там находится.

Спутники радиотехнической и радиоэлектронной разведки следят прежде всего за комплексами связи передачи данных, за всеми радиотехническими комплексами, которые работают в эфире, в том числе за данными радиолокационных станций, работающих в режиме охраны наших границ. Такие задачи они выполняют. Но для того, чтобы воздействовать на такого рода спутники, искажать добываемую ими информацию, существуют способы как технические, так и нетехнические.

В Роскосмосе хотят создать множество наземных радиоэлектронных станций, которые подавляли бы сигналы при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, которые сбрасывают эти данные обратно на Землю.

«Спутники, которые работают на Пентагон, мы научились определять. У нас есть система мониторинга, которая вычисляет, что из себя представляет тот или иной космический аппарат: где разведчик, а где гражданский спутник… А нетехнический способ заключается в том, что, зная параметры орбиты и время пролета, мы те или иные объекты, которые могут заинтересовать эти спутники, ставим в режим молчания. Такая тактика применялась еще во времена Советского Союза для того, чтобы исключить возможность получения данных американской космической разведкой в интересах Пентагона», — рассказал собеседник ФАН.

Если говорить о технических средствах, то это уже относится к элементам радиоэлектронной борьбы. У нас есть различные комплексы РЭБ, которые способны воздействовать на космические аппараты и подавлять информацию, то есть создаются такие помехи при передаче данных, что спутник-разведчик не сразу может разобраться, что он вообще видит, что фиксирует.

«И такого рода системы поступают к нам на вооружение. Сами же американцы говорят о том, что такого рода РЭБ являются основной опасностью для их спутниковых группировок, потому что своим воздействием они могут существенно нарушить их работу», — заключил Леонков.

В Роскосмосе предлагают создать базу зарубежных разведывательных спутниковых систем и наземных станций глушения, определить порядок их работы и помехи, которыми будут глушить передачу данных. По мнению экспертов, блокирование каналов передачи данных не позволит спутникам-шпионам беспрепятственно осуществлять слежку за Россией.