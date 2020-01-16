Франция присоединится к обсуждению кризиса в Ливии на конференции в Берлине

Москва, 16 января. Президент Франции Эммануэль Макрон решил принять участие в конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января. Об этом пишут западные средства массовой информации.

Как пишет издание SkyNewsArabia, лидер Франции прилетит на конференцию в германской столице, которая будет посвящена кризисной ситуации в Ливии.

Ранее стало известно, что в конференции также примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Гутерреша будут сопровождать спецпосланник генсека по Ливии Гассан Саламе и заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Международная встреча по Ливии пройдет в Берлине 19 января. На конференцию приглашены командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, представители России, США, Великобритании, Турции, Египта, Китая, Франции, ЕС и Африканского союза.

Ранее в понедельник благодаря усилиям России в Москве состоялась встреча по Ливии с участием Турции. Как сообщило Минобороны РФ, по итогам межливийских переговоров достигнуто предварительное соглашение по бессрочному перемирию. В ведомстве уточнили, что Хафтар положительно оценил итоги встречи и попросил время для обсуждения их с народом страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры по Ливии в российской столице никогда не рассматривались как окончательные в урегулировании конфликта в регионе, но они нужны для продвижения мирного процесса. Многие эксперты отметили, насколько важную миротворческую роль взяла на себя Россия.

Как ранее писала «Газета.ru», президент РФ Владимир Путин одобрил идею провести в Берлине конференцию по Ливии.