Российские военные врачи извлекли осколок из ноги сирийского подростка во время гумакции

Дамаск, 16 января. В населенном пункте Джаба провинции Эль-Кунейтра российские военные накануне провели очередную гуманитарную акцию. К мероприятию присоединился общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Мирным жителям выдали продовольственные наборы, а школьники получили канцелярские принадлежности. Кроме того, российские военные врачи оказали нуждающимся медицинскую помощь.

Среди обратившихся за медпомощью оказался местный подросток Кусай Даху. Около двух лет назад в период активных боевых действий в провинции в ногу ребенка попал металлический осколок. Местные врачи в то время оказали помощь, но на протяжении всего времени юноша испытывал периодические боли в месте ранения.

Проведя осмотр, российские военные врачи установили, что металл из ноги ребенка извлекли не полностью. Именно он и являлся причиной боли все это время. Осколок удалось извлечь после хирургического вмешательства. По завершении процедуры сирийский юноша поблагодарил российских врачей за помощь.

Безопасность в ходе проведения гуманитарной акции обеспечивало подразделение российской военной полиции.