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Российские военные врачи извлекли осколок из ноги сирийского подростка во время гумакции

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Российские военные врачи извлекли осколок из ноги сирийского подростка во время гумакции

Дамаск, 16 января. В населенном пункте Джаба провинции Эль-Кунейтра российские военные накануне провели очередную гуманитарную акцию. К мероприятию присоединился общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Российские военные врачи извлекли осколок из ноги сирийского подростка во время гумакции

Мирным жителям выдали продовольственные наборы, а школьники получили канцелярские принадлежности. Кроме того, российские военные врачи оказали нуждающимся медицинскую помощь.

Среди обратившихся за медпомощью оказался местный подросток Кусай Даху. Около двух  лет назад в период активных боевых действий в провинции в ногу ребенка попал металлический осколок. Местные врачи в то время оказали помощь, но на протяжении всего времени юноша испытывал периодические боли в месте ранения.

Российские военные врачи извлекли осколок из ноги сирийского подростка во время гумакции

Проведя осмотр, российские военные врачи установили, что металл из ноги ребенка извлекли не полностью. Именно он и являлся причиной боли все это время. Осколок удалось извлечь после хирургического вмешательства. По завершении процедуры сирийский юноша поблагодарил российских врачей за помощь.

Российские военные врачи извлекли осколок из ноги сирийского подростка во время гумакции

Безопасность в ходе проведения гуманитарной акции обеспечивало подразделение российской военной полиции.

Российские военные врачи извлекли осколок из ноги сирийского подростка во время гумакции

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