Путин объяснил смысл поправок в Конституцию РФ

Москва, 16 января. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл поправок в Конституцию РФ заключается в повышении роли гражданского общества и политических партий.

Он отметил, что цель поправок заключается в том, чтобы «обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства».

«Смысл этих поправок — <...> повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства», — сказал российский лидер.

Напомним, российский президент Владимир Путин в рамках обращения к Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию РФ, которые предполагают значительные изменения в системе власти, а также регулируют пенсии и МРОТ.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что президент предложил не менять Конституцию, а вынести предложенные поправки на суд общественности, провести всенародное голосование. По словам депутата, Россия в настоящее время находится «в начале многократных и глубоких каскадов преобразования».