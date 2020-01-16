Пожар на кисельных берегах. Роман Носиков о Сыне маминой подруги из Нормальной страны

С августа, с прошлого января, с минувшего века сквозь огонь и дым австралийских пожаров печальными глазами обгорелой коалы смотрит на нас подлинная империя зла современности, терзающая человечество не одну тысячу лет.

Эта империя лжи протянула свои щупальца повсюду. В каждом учреждении, в каждой семье есть ее агенты влияния, агитаторы и шпионы. Иногда это целые династии и кланы, уникальные творческие коллективы профессиональных и потомственных подпевал.

Веками этот монстр угнетает нас, лишая людей самоуважения и достоинства, терзая комплексами неполноценности, мучая завистью.

Я говорю о так называемой Нормальной стране.

Ее могущество невероятно. В ней проживают цивилизованные культурные народы, колосятся инновации, произрастает прогресс. Все это — плоды на почве Свободы, вспаханной трудом Сменяемой некоррумпированной власти, ездящей на работу на Велосипедах (четырежды в неделю, а три дня там отдых).

Благодаря всему этому Нормальная страна неустанно творит чудеса. Постоянно перескакивая по глобусу с места на место, а во времени — из столетия в столетие, она сеет исключительно добро. Но моментально оказывается в другом месте и в другом времени, если происходит что-то, что не вписывается в ее представления о себе.

В середине XX века, обретаясь на территории Великобритании, Нормальная страна героически боролась с агрессией Третьего рейха, спасала ленд-лизом СССР и защищала права человека. А вот Мюнхенский сговор, геноцид в Бенгалии и запрет на репатриацию евреев в Палестину — нет, это вовсе не она. И к тайным переговорам с Гитлером она тоже не имеет отношения.

Чуть ранее Нормальная страна создала первые в Европе мануфактуры. Однако не принимала никакого участия в огораживании, происходившем ровно в то же время и в том же месте.

Где-то еще Нормальная страна дала миру чешское пиво, камамбер и коньяк, счастливо избегнув Гуситских войн и Варфоломеевской ночи. Она же отважно билась на Вестерплатте, не имея никакого отношения к аннексии Тешинской области.

Уже в наше время Нормальная страна подарила миру гений Илона Маска, который вот-вот воздвигнет для землян колонии на Луне. Но она не будет нести никакой ответственности, окажись правдой подозрения скептиков о том, что Маск — всего лишь наглый жулик, помогающий надувать на бирже «пузырь высоких технологий».

Нормальная страна озабочена распространением демократии по всему миру. Но обвинять ее в том кровавом бардаке, что творится сейчас на территории Ливии, Ирака, Сирии и Украины, — в высшей степени несправедливо.

Нормальная страна обладает качественной социальной и пенсионной системами, уникальной флорой и фауной, прекрасной экологией и всепроникающим вайфаем. А то, что эти флора и фауна сейчас полыхают синим пламенем — это, извините, Совершенно другое дело.

И конечно, в Нормальной стране попросту невозможна никакая пятая колонна с сумасшедшими национал-предателями в строю. Ведь тамошняя Оппозиция имеет уникальное свойство сплачиваться с народом в судьбоносные моменты.

Если вам кажется, что вы уже где-то слышали о подобных физических свойствах, — то это вам не кажется. Все дело в том, что Нормальная страна населена особой расой сверхлюдей — Сыновьями маминой подруги и Настоящими мужиками. Именно про них Таксисты рассказывают по севшему телефону Дочерям офицеров.

Эти Сыновья и Мужики — давно начальники отделов, уже купили шубу и свозили в Париж, могут по пять раз за ночь, каждые выходные приезжают с цветами и все в дом. Это у них, неизвестно как замаскировавшихся под людей, — по 22 см и 400 тыс. рублей, и нет ни одного друга с протокольной рожей, которого звали бы Серега.

Словом, Нормальная страна — это такая же противоположность Этой стране, как Сын маминой подруги — противоположность обычного нормального мужика. То есть наша противоположность, коллеги.

А если совсем уж серьезно, то Нормальная страна, в точности как и Настоящий мужик, — это франкенштейновские идолы, собранные из кусков, которые раньше были настоящей Великобританией, Францией, Восточной Европой и Америкой. Их поставили на пьедесталы из тщательно отобранных наших грехов и недостатков нашей страны лишь для того, чтобы унижать, внушать чувство вины, требовать денег, расчесывать раны, совать в них пальцы и спрашивать, не болит ли.

Это настоящие инструменты угнетения в рамках токсичных отношений. С их помощью паразитическая сторона вечно врет, что ее психический террор направлен исключительно на наше просветление Положительным примером.

Но стоит нам только указать, что «положительные примеры» несовершенны, что на фото Маминой подруги — вовсе-то не Аполлон и даже не Эйнштейн, что пожары в Австралии тушат уже полгода, а Польша не хуже Рейха дербанила Чехословакию, как происходит странное. Нормальная страна, а вместе с ней и населяющие ее Настоящие мужики, катапультируются в другое время и место, оставляя нам характерную визитку. «Мне важно то, что делается в Этой стране, а не где-то там», — написано на ней.

Что самое удивительное, Нормальная страна и Сыновья маминой подруги не платят своим агентам влияния за пиар. Это делаем мы сами. Причитая о наших недостатках и Ужасах Мордора, они и не думают вынимать свои пальцы из наших ран, а хоботки — из наших бюджетов. Ведь они воспринимают это как справедливую оплату трудов по нашему воспитанию.

Нет большей ошибки, чем направлять свой гнев на воздвигнутые перед нами идолы и пытаться грозить им гиперзвуковыми ушанками с крылатыми высокоточными валенками. Если мы внимательно присмотримся к реальным странам и людям, то увидим, что при более высоком уровне жизни у них куда острее стоит проблема миграции, а при росте 185 и прошлогодней поездке в Париж — одышка и геморрой.

И даже в Австралии лес горит, в том числе, потому, что у них тоже есть малахольные черти, которые, борясь против вырубки деревьев, не дали сделать пожарозащитные просеки.

Правда в том, что нет никакой Нормальной страны. Нет никакого Сына маминой подруги или Настоящего мужика. Есть нормальные страны и обычные люди, про которых распускают светлые или черные сплетни.

А еще есть наш кошелек и наш госбюджет — и сложившиеся из-за них токсичные отношения.