Сервис онлайн-оплаты квартир запустили в России

Москва, 16 января. Сбербанк и застройщик «ПИК» заключили соглашение о сотрудничестве. Договор предусматривает возможность оплаты квартир платежными картами онлайн. Об этом сообщила пресс-служба девелопера.

По информации компании, теперь любую недвижимость можно купить, используя банковскую карту.

«Благодаря этому соглашению впервые в России стала возможной покупка жилой и сопутствующей (кладовые помещения, машиноместа) недвижимости онлайн с помощью банковской карты», — говорится в сообщении.

При этом при проведении онлайн-операции не будет взиматься комиссия.

Руководитель компании-застройщика «Метриум» Мария Литинецкая объяснила, что введение онлайн-оплаты жилья стало возможным после изменения тарифов за эквайринг.

«Пользователь системы платит комиссию с каждой транзакции, и надо понимать, что в случае с квартирами размер этой комиссии огромен для застройщика или риелтора», — объясняет Литинецкая.

Сейчас, по ее словам, при совершении сделок с «ПИК» комиссия не взимается, что и позволяет использовать карты для покупки недвижимости. Она также полагает, что в будущем другие застройщики будут применять эту схему.

Руководитель Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко считает, что возможность купить недвижимость онлайн весьма удобна, но большинство россиян пока вряд ли готово совершать столь крупные покупки в Сети.

«Основные риски для покупателя будут аналогичны существующим рискам при любой покупке в сети интернет», — пояснил эксперт.

Он добавил, что имеет в виду разнообразные варианты цифровой преступности: создание сайтов двойников, перехват персональных данных и многие другие.