Мишустин призвал немедленно начать реализацию послания Путина

Москва, 16 января. Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин призвал незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента РФ Владимира Путина. Об этом Мишустин заявил в ходе выступления на заседании Госдумы в четверг, его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Мишустина, озвученное накануне президентом РФ послание нужно воспринимать как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях. Он подчеркнул, что первоочередной задачей является забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышения качества жизни.

Мишустин подчеркнул, что государство располагает финансовыми источниками для реализации всех поставленных президентом задач благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету.

«Нам нужно незамедлительно, качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись эта работа», ― добавил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 января, выступил с посланием Федеральному собранию. Президент РФ анонсировал голосование, в рамках которого россияне выразят свое мнение относительно окончательного пакета поправок в Конституцию. Все изменения будут приняты только с учетом общественного мнения. Подробнее о главных темах послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию — в материале ФАН.