Сирия новости 16 января 22.30: ИГИЛ* готовит новые атаки на базе «Ат-Танфа», полковник САА погиб в Идлибе

Сирия, 16 января. Террористы ИГИЛ1* базируются в «Ат-Танфе», САА ведет ожесточенные бои с террористами в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили наступление в Алеппо и Идлибе, нанесли удары по боевикам в районе Аль-Хамидии.

Армия Турции и союзные силы: запустили разведывательные БПЛА в районе Телль-Абъяда и Айн аль-Араба.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): предположительно готовит новую серию атак в Сирии, базируясь в "зоне деконфликтации" "Ат-Танфа".

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подвергли ракетному обстрелу САА в городе Алеппо, продолжили сопротивление в Идлибе, подбили автомобиль САА в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: подорвались в автомобиле на территории Дейр-эз-Зора, возможно, расстреляли полевого командира группировки "Джебхат аш-Шамия".

Международная коалиция: направили патруль в населенный пункт Телль-Тамр в Хасаке.

Провинция Алеппо

САА продолжает наступательные операции на севере идлибской зоны деэскалации, в провинции Алеппо. Боевики из группировок, входящих в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам» оказывают ожесточенное сопротивление. Агентство Step News сообщило, что в результате ракетного удара со стороны боевиков по району Алеппо Аль-Джадида погибли несколько сирийских военных. Baladi News утверждает, что погибло более 10 бойцов САА.

Между тем телеканал Halab Today сообщает об успешном покушении на полевого командира группировки «Джебхат аш-Шамия» Мусаба Хассуна. Боевик протурецкой группировки был расстрелян неизвестными в автомобиле на дороге в Джераблус на востоке Алеппо. Покушение могли осуществить курдские боевики, действующие в регионе.

Источник в Twitter (@XXVII27_) сообщает о пролете разведывательного беспилотника турецкой армии в районе города Айн аль-Араб.

Провинция Хомс

Известный журналист Ванесса Билей (@VanessaBeeley) утверждает, что произошедшая за последнее время активизация террористической деятельности «спящих ячеек» группировки «Исламское государство» на востоке Сирии связана с американской военной базой «Ат-Танф» и расположенным в непосредственной близости от нее лагерем беженцев «Эр-Рукбан». Билей предполагает, что в ближайшее время следует ожидать новую серию нападений из «зоны деконфликтации» вокруг «Ат-Танфа».

Напомним, несколько дней назад террористы ИГИЛ атаковали конвой сирийских сил в районе Абу-Кемаля, убив более полутора десятков бойцов афганского ополчения «Лива Фатемийюн».

Провинция Дейр-эз-Зор

Автомобиль с боевиками проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) был взорван в районе населенного пункта Абу-Хардуб на востоке Дейр-эз-Зора. Несколько боевиков получили ранения.

Провинция Идлиб

Боевая авиация нанесла удары по позициям боевиков в районе деревни Аль-Хамидия на юге Идлиба, сообщает Baladi News. Кроме того, издание сообщает о гибели бойцов САА, которые находились в автомобиле, подбитом в районе деревни Хатра. Автомобиль был подбит боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» из ПТУР. Источник в Twitter (@Ahmad_1alshble) сообщил о гибели полковника САА по имени Абдул Рахман Али Хаммад на юге Идлиба.

Провинция Ракка

Турецкий источник (@XXVII27_) сообщает о пролете разведывательного БПЛА армии Турции в районе города Телль-Абъяд в Ракке. Проведение разведывательных полетов может быть связано с недавними терактами против турецких сил на севере Сирии.

Провинция Хасака

Источник в Twitter (@NotWoofers) сообщает, что американский патруль вновь посетил населенный пункт Телль-Тамр в провинции Хасака, который находится под контролем сирийских сил. Подробности и цели визита американских военных не сообщаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.