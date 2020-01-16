Оппозиция прошла через пять стадий принятия собственной бесполезности после речи Путина

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин внес сразу несколько неожиданных предложений по изменениям в государственном устройстве страны. Политики, эксперты и журналисты их не ожидали, но быстро сориентировались в новых обстоятельствах. Однако российская оппозиция впала в затяжную истерику и оказалась не способна к адекватной реакции, чем вновь доказала, что не может действовать самостоятельно, без команд и методичек.

В среду, 15 января, глава России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию. Эксперты, политики и журналисты уже высоко оценили речь президента. Так, глава RT Маргарита Симоньян назвала ее самой сильной с 2014 года.

В подтверждение тому — последовавшая вслед за посланием добровольная отставка российского правительства в полном составе. Как отметил уже исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев, Путин обозначил столь глобальные перемены в устройстве российской государственности, что для их достижения нужно сформировать новую команду министров.

Без сомнения, такого развития ситуации никто не ожидал, особенно этого не ожидали российские либеральные оппозиционеры, которые любят похвастать своими инсайдами, связями в политических элитах и «высококлассной» аналитикой. То, что случилось с либералами после послания Путина, можно смело назвать истерикой, которая лишний раз показала, насколько российская несистемная оппозиция далека от реальной политики и замкнута в собственном узком кругу.

В свое время швейцарский психолог Элизабет Кюблер-Росс выделила пять стадий, через которые проходит человеческое сознание на пути принятия неизбежного, в частности, смерти, а в случае российской оппозиции — осознания собственной бесполезности: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И то, как отреагировали либералы на речь Путина, отлично показало, что рухнули их последние надежды устроить в стране очередные «святые 90-е».

Отрицание. Извратим любую идею

На этапе отрицания люди склонны воспринимать, что любые грядущие перемены неизбежно приведут к негативным последствиям. Именно такую позицию оппозиционеры-несистемщики начали демонстрировать еще во время президентской речи. Их буквально коробило от любого предложения, даже самого положительного. Повысить материнские пособия, распространить их на первых детей в семье, повысить зарплаты учителям, дать больше полномочий парламенту? По мнению либералов, все это плохо. Свою «критику» они, как водится, подтверждать аргументами не посчитали нужным.

Вот основатель ФБК (признан иноагентом в России) Алексей Навальный яростно строчит в Twitter, что если будет объявлен референдум о внесении поправок в Конституцию, то никто на него не придет. Единственный аргумент блогера — всех обманут, как это якобы было на выборах в Мосгордуму. Одна лишь загвоздка — наблюдатели из Франции, Италии и других стран крайне положительно оценили проведение выборов в Москве осенью 2019 года.

С пространным заявлением засветился глава «Либертарианской партии» Михаил Светов. По его «экспертному» мнению, усиление парламентаризма в России по какой-то известной только ему причине вредит развитию российской государственности. Хотя, как либертарианец, Светов должен быть всеми частями тела за децентрализацию власти.

Подобного уровня истерии достиг в своих комментариях председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов. Он сумел углядеть в ослаблении президентских полномочий их усиление. Как оппозиционер пришел к такому выводу? Загадка. По какой-то причине либералы предпочитают не озвучивать вслух свои мыслительные процессы, а действуют по принципу «я ляпнул, а вы мне просто поверьте».

Гнев. В Интернете все храбры

Второй этап принятия неизбежного — это гнев. К этому моменту человек окончательно перестает здраво мыслить, впадает в истерики, переходит на оскорбления и начинает «назначать» виноватых в своих неудачах. На этом этапе видно, как оппозиция теряется в новой для себя ситуации и включает свою традиционную защитную реакцию — оскорбления, нападки, переход на личности.

Экс-депутата Государственной думы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова, например, до глубины души возмутило предложение президента запретить российским чиновникам иметь двойное гражданство или вид на жительство в других странах. От переполняющих его чувств Гудков аж позабыл, что у него самого есть бизнес в Болгарии, где он проживает большую часть времени. Вполне возможно, что свой комментарий с возмущениями экс-депутат писал прямо из своей элитной квартиры в Лондоне.

А менеджер проектов ФБК (признан иноагентом в России) Леонид Волков дерзнул «предъявить» свои претензии сразу Владимиру Путину. Вот только сделал он это в Интернете. Что интересно, для пущей безопасности Волков пишет свои твиты, находясь за границей. Классика несистемной оппозиции — хамить оппоненту издалека, да еще и там, где он этого точно не заметит. К тому же Леонид, как и его коллеги, так и не смог разобраться, что же его возмущает больше — забота о детях, поднятие зарплат учителям или усиление роли парламента.

Зацепило даже всегда сдержанного на эмоции Михаила Ходорковского. Несчастного олигарха возмутило, что послание президента транслировалось на ресурсах, где он не смог натискать дизлайков с фейковых аккаунтов и понаписать гаденьких комментариев. Одним словом, «Моя борьба» за авторством Михаила Борисовича.

Торг. А давайте будто это мы сделали

Третий этап принятия — торг. Люди уже готовы принять неизбежное, но пытаются сделать это на своих условиях. Реакция либералов на этом этапе стала совсем комичной. Здесь они попытались приписать грядущие перемены себе. Оно и понятно, когда нет своих достижений, остается завидовать чужим.

Сразу после решения российского правительства уйти всем составом в отставку на ресурсах «Лентача» появился скриншот, сделанный якобы в Twitter-аккаунте «Штаба Навального в Петербурге». В нем якобы было сделано заявление, что отставка правительства — это заслуга оппозиционеров. Довольно быстро стало понятно, что картинка является фейком, авторы «Лентача» лишь поиронизировали над амбициями навальнистов.

Но самое забавное, что сами оппозиционеры восприняли это фейковое заявление за чистую монету. Неудавшийся кандидат в депутаты Мосгордумы из команды Навального Константин Янкаускас на полном серьезе заявил, что Дмитрий Медведев ушел с правительством в отставку якобы из-за расследования ФБК. Того самого расследования, которое в суде было признано недостоверным.

Руководитель «Авангарда красной молодежи» Сергей Удальцов не столь явно, но тоже связывает кардинальные перестановки в правительстве с требованиями оппозиции. Как видно, спустя всего пару часов после первых гневных заявлений и «левые», и «правые» оппозиционеры смирились с грядущими переменами. И сразу же попытались приписать их себе.

Депрессия. Опять без нас, а не очень-то и хотелось

На стадии депрессии человек наконец-то начинает осознавать всю неизбежность происходящего и принимать свое бессилие. Судя по всему, именно в этом состоянии либералы находятся большую часть времени.

Так, Алексей Навальный попытался выдавить из себя новую порцию смеха. Примечательно, что блогер в очередной раз продемонстрировал свою невнимательность, — Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза, а не замсекретаря.

Но смех Навального вышел очень грустный, что заметили многие подписчики блогера. Оно и понятно, такие глобальные перемены, и всё без Алеши.

Упомянутый ранее Геннадий Гудков тоже сменил гнев на депрессию. Особенно его расстроило, что поправки в Конституцию могут быть приняты без референдума. А ведь Геннадию так бы хотелось раскритиковать затраты в 10 миллиардов рублей на организацию референдума, именно в такую сумму в 2018 году оценил возможное всенародное голосование зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Не обошелся без советов для россиян относительно недавно подавшийся в оппозицию, но с тех пор не выходящий из конспирологической депрессии теннисист Евгений Кафельников. Кто, кем и зачем манипулирует, Кафельников не уточнил.

Принятие. Ситуация новая, но работаем по-старому

И только на последней, пятой стадии российская оппозиция приняла грядущие перемены и смирилась с тем, что она вновь осталась на обочине истории. К настоящему моменту истерики, приступы ярости, глупые шутки и основанные на фантазиях аналитические измышления либералов сошли на нет. Они смирились с неизбежным и принялись за старое — обрабатывание старых методичек в новых условиях.

Прошедший через все стадии Геннадий Гудков стал, пожалуй, самым активным оппозиционером в Twitter. Но в итоге он все же принял тот факт, что вскоре государственное устройство России изменится. И сразу же экс-депутат начал озвучивать свои прогнозы, чем в очередной раз доказал полное незнание политической ситуации в России. Гудков прочил в премьер-министры мэра Москвы Сергея Собянина, а пост предложили руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.

Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров хотел показать свою увлеченность работой, но лишь подтвердил, что организация Навального работает только против известных российских госслужащих, реальная борьба с коррупцией ФБК не интересует.

Зампредседателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин, в свое время попавшийся на сотрудничестве со своим «принципиальным противником» Алексеем Навальным, завел свою традиционную мантру — не ждите изменений, только коммунизм спасет Россию. А в случае с Рашкиным этот коммунизм будет американским.

Проваленный тест на профпригодность

Как видно, послание Владимира Путина Федеральному собранию ободряюще подействовало и на несистемную оппозицию. Столь растерянными либералы не были с 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией.

Такие исторические моменты особенно хорошо проявляют всю подноготную российских оппозиционеров. В очередной раз мы увидели, что в незнакомой для себя ситуации либералы теряются, впадают в истерику и начинают говорить откровенный абсурд.

Оно и понятно, в методичках от иностранных кураторов такие моменты не прописываются, и несистемщикам приходится импровизировать, использовать собственные ум и опыт. И, судя по всему, делать это оппозиционеры явно отвыкли.

Остается лишь порадоваться, что такое несамостоятельное, ранимое и бесполезное явление, как российская либеральная оппозиция, не пользуется поддержкой среди россиян. Страшно представить, куда бы привели Россию их невыдающиеся аналитические фантазии и стратегические истерики.