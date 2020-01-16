Эксперт Коновалов заявил, что давить на европейских партнеров из-за Ирана в духе Трампа

Москва, 16 января. Угрожать союзникам пошлинами ради того, чтобы они присоединились к обвинениям в адрес Ирана — вполне в духе президента США Дональда Трампа, считает военный эксперт Иван Коновалов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американский президент угрожал Франции, Британии и Германии введением пошлин в размере 25% на европейские автомобили, если они не согласятся обвинить Тегеран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По данным прессы, предупреждение Парижу, Лондону и Берлину было сделано за неделю до ввода европейскими странами механизма по разрешению споров в рамках ядерной сделки. В Европе действия США сочли шантажом.

«Вероятнее всего, это реальная история — она отлично вписывается в стиль поведения Трампа и его отношение к союзникам», — сказал аналитик.

При этом, как считает Коновалов, Лондон бы не пришлось активно шантажировать, поскольку он покорно выполняет любые требования Вашингтона уже многие годы. Возмущение ультиматумом, по его словам, должно было возникнуть у Франции и Германии, которые в последнее время очень болезненно реагируют на действия США и сопротивляются прессингу.

Впрочем, США после убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани уменьшили давление на Иран, указал Коновалов.

«Союзники в консолидированном обвинении Тегерана Трампу стали не нужны — он понял, что своим давлением доводит Европу до раскола, при этом ничего не выигрывая на Ближнем Востоке. А всплеск антиамериканских настроений показал, что Штаты могут потерять многое», — сказал военный эксперт в беседе с «Экономикой сегодня».

По его словам, американцы в 70-х годах прошлого столетия утратили контроль над Ираном и с тех пор делают все, чтобы его вернуть. Коновалов убежден, что США при попытке военного вторжения в Иран нарвется на серьезный ответ и понесет большие потери. Единственный способ надавить на Тегеран — попытаться «задушить» его экономически, добавил эксперт.

Два года назад США объявили о выходе Вашингтона из СВПД и заявили о восстановлении санкций против Тегерана. Другие участники сделки не согласились со взглядами США, однако американцы продолжают давить на европейских партеров, заставляя их поменять позицию.

В Евросоюзе инициировали разработку независимого платежного механизма для экономических обменов с Ираном, на этот шаг было решено пойти из-за угроз США. Тегеран уже призвал партнеров ускорить работу над проектом.

В то же время Вашингтон не прекращает угрожать более жесткими экономическими санкциями иранской стороне.