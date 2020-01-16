Вильфанд заявил, что за озимые посевы беспокоиться не стоит

Москва, 16 января. Хотя в России и установилась аномально теплая зима, ситуация с озимыми посевами не вызывает опасений. Такую оценку озвучил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«У нас в стране мощный отдел агрометеорологии. Как же идет зимовка озимых? Казалось бы, необычное явление. Вегетация идет совершенно нормально. В конце прошлого года только 4% от общего количества засеянных площадей не взошли либо были разрежены», — сообщил Вильфанд.

По словам специалиста, при зимних климатических аномалиях потери озимых в России чаще всего достигают 8 процентов.

Так, среди причин гибели озимых распространенными являются вымерзание растений в малоснежные морозные зимы и выпревание, если температура грунта под толстым слоем снега держится в районе нуля. Озимые могут погибнуть и из-за вымокания, когда талые воды попросту затапливают всходы.

«Это когда земля не покрыта снегом и происходит резкое похолодание, тогда происходит вымерзание посеянных осенью озимых. Их придется тогда пересевать весной. Либо когда очень тепло и земля покрыта толстым слоем снега, происходит выпревание и гибель озимых. Сейчас этого не наблюдается. Если так будет и дальше, это станет рекордом», — обратил внимание и. о. главы Гидрометцентра.

Вильфанд также отметил, что в России из-за переменчивости климата сельское хозяйство — рискованное занятие. Важно к этим изменениям адаптироваться, поэтому Росгидромет изучает происходящее и моделирует возможные сценарии на будущее.

«В ряде регионов будет происходить деградация почв, значит в качестве превентивных мер нужно изменить удобрение и продумать, какие культуры через 10-15 лет будет целесообразно сажать», — привел пример Роман Вильфанд.

Ранее синоптик заявлял, что для россиян 2019 год был совершенно необычным. Средняя годовая температура составила 7,8 градусов тепла и обошла по показателям 2008 год. В целом ушедший год стал вторым в ранге самых теплых лет за весь период наблюдения.

Январь также продолжает бить температурные рекорды: снега, скорее всего, ждать не придется, будет тепло и сыро. На февраль синоптики хоть и прогнозируют похолодание, но сильных морозов ждать не стоит.