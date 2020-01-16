Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Украины

Киев, 16 января. Украинский президент Владимир Зеленский отозвал предложенный им проект по децентрализации. Соответствующую информацию передает пресс-служба главы государства.

Документ направлен на доработку после того, как Владимир Зеленский провел встречу с зампредом пропрезидентской фракции «Слуга народа», на которой обсуждались вопросы, касающиеся финального этапа реформы децентрализации.

«По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, украинский президент ранее внес на рассмотрение Верховной рады проект закона «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», согласно которому предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта.

Ранее сообщалось, что норма, обязывающая размещать рекламу только на украинском языке, вступила в силу на Украине. Соответствующий пункт прописан в положении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».