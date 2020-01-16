Экономист Разуваев назвал бредом «предсказания» о долларе за 200 рублей

Цена доллара в обозримом будущем может подскочить до отметки в 200 рублей. Об этом в ходе своего выступления на организованном Институтом Гайдара и Ассоциацией инновационных регионов России Гайдаровском форуме заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

По его мнению, движение курса российской валюты в сторону ослабления по отношению к американской является намного более вероятным сценарием, чем ее усиление. Однако распространение «предсказаний» о настолько низком падении курса рубля является не более чем попыткой Ведева привлечь к себе внимание, заявил в интервью Федеральному агентству новостей руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Сейчас есть довольно хороший спрос на российские акции («Газпром», Сбербанк и так далее), инфляция всего 3,5%, в мире ставки по кредитованию низкие или отрицательные — поэтому я не вижу никаких причин для паники. На мой взгляд, сейчас самое время класть рубли в банки и покупать ценные бумаги наших компаний» — уверен экономист.

По его мнению, если бы не «бюджетное правило», согласно которому все сверхприбыли от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния, а Центробанк, выступающий в роли агента Минфина, закупает иностранную валюту для стабилизации курса российской, то доллар в нынешних экономических условиях стоил бы около 50 рублей. Также Разуваев прокомментировал тезис Ведева о том, что «популярная теория о пользе слабой национальной валюты для экономики ложна».

«Для экспортеров и бюджета в целом ослабление рубля — это хорошо, а для импортеров и портфельных инвесторов — не очень, — считает собеседник ФАН. — Следовательно, должен быть баланс. Что же касается ситуации с обычными гражданами, то здесь все тоже не так однозначно: если у вас доходы в валюте, а живете вы в России, то, наверно, ослабление рубля вам выгодно. Я же лично сторонник сильного рубля — кроме низкой инфляции, ставок и притока денег в экономику это может обеспечить доступ населения к качественному импорту и возможности ездить за границу».

Более того, экономист считает, что когда доходы населения нашей страны больше в долларовом исчислении, чем, например, в Белоруссии или Казахстане, то это усиливает темпы Евразийской интеграции.

«Что же касается граждан, которые заявляют о грядущей цене доллара в 200 рублей, то им либо нужен очень дешевый хайп, либо они просто бредят» — уверен эксперт.

Разуваев предположил, что причиной подобного рода прогнозов Ведева является то, что ему просто нравится цифра 200 — никаких разумных причин, по которым доллар будет в рублях представлять из себя именно эту сумму, не существует. При этом собеседник ФАН в целом положительно отозвался о Гайдаровском форуме, заявив, что там выступают «разные люди» — в том числе, и те, чьи представления о российской экономике не идут вразрез со здравым смыслом.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что у Центробанка РФ и Минфина достаточно инструментов, чтобы не допускать резких колебаний курса отечественной валюты. На протяжении нескольких последних лет с помощью макроэкономических инструментов была достигнута стабильность рубля.

«Курс национальной валюты не может достичь таких параметров в ближайшей перспективе даже при снижении нефтяных котировок до уровня 40 долларов за баррель. В последнее время даже торговая война между США и Китаем, замедление мировой экономики и очередные «адские» санкции в отношении России не оказали влияния на рубль. Даже новость об отставке правительства РФ рубль отыграл, снизившись на 30 копеек и быстро вернувшись на прежние позиции. Так что не стоит воспринимать прогноз о долларе по 200 рублей близко к сердцу», — заключил Артем Деев.

Эксперт допускает, что возможны любые внешние шоки и любое развитие ситуации, но такой курс в ближайшей перспективе не предвидится.