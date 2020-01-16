Путин и Нетаньяху обсудили дело осужденной в РФ израильтянки

Тель-Авив, 16 января. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в регионе и дело осужденной в РФ израильтянки. Об этом сообщили в канцелярии премьера Израиля.

«Премьер-министр Нетаньяху обсудил с президентом Путиным по телефону развитие событий в регионе и дело Наамы Иссахар», — говорится в сообщении.

Гражданку Израиля Нааму Иссахар приговорили в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков. 25-летнюю израильтянку задержали в аэропорту «Шереметьево», когда она находилась в транзитной зоне. При досмотре у нее обнаружили 9,5 грамма гашиша. 11 октября Химкинский суд признал гражданку Израиля виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 7,5 года в колонии общего режима.