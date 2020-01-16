Турция объявила об отправке войск в Ливию в преддверии берлинской конференции

Анкара, 16 января. Турция начинает отправку войск в Ливию для оказания военной помощи так называемому Правительству национального согласия. Об этом в четверг заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства», — заявил он, выступая в эфире телеканала ТРТ.

Отметим, что решение об отправке войск противоречит резолюции ООН, которая запрещает оказание военной помощи Ливии. Кроме того, действия Анкары могут отразиться на международной конференции по Ливии, которая должна состояться 19 января в Берлине и положить конец вооруженному конфликту. Предполагается, что по итогам конференции будет принято соглашение о формировании в стране единого правительства и подчиняющейся ему единой армии. Все попытки вмешаться во внутренние дела Ливии со стороны иностранных государств, как говорится в документе, будут наказываться санкциями Совбеза ООН.

В конференции должны принять участие Турция, Великобритания, США, Франция, Египет, Алжир, ОАЭ, Китай и Россия. Последняя приняла множество усилий для того, чтобы урегулировать конфликт. В частности, Москва инициировала проект по введению режима прекращения огня и устроила переговоры между противоборствующими сторонами в Москве. Однако командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии, поскольку требования ЛНА не выполнялись. Тем не менее заключенный ранее временный договор о прекращении огня остался в силе.

Напомним, что ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда мятежники при поддержке США свергли и убили ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара тем временем проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков. Весной прошлого года Хафтар повел ЛНА на Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.