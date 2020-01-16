Послание президента Федеральному собранию смотрели в космосе и на вершине Эльбруса. ФАН-ТВ

Увидеть послание президента Федеральному собранию смогли даже космонавты на борту Международной космической станции. Просмотр организовал Общероссийский народный фронт при технической поддержке госкорпорации «Роскосмос». За выступлением главы государства наблюдали космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Выступление Владимира Путина смотрели также горнолыжники и сноубордисты прямо на вершине Эльбруса.
Цифровые баннеры ОНФ разместил на фасадах зданий в разных регионах нашей страны: Москве и Новосибирске, Самаре и Челябинске, Уфе и Астрахани. Прямая трансляция проходила в аэропорту Шереметьево.
«Мне очень приятно, что в речи президента среди всех общественных организаций был выделен ОНФ с конкретным поручением — исполнением решений президента возложено на ОНФ. Это накладывает на нас большую ответственность, мы работаем в этом плане, мы уже сделали программу «Первичное звено», но надо усиливать работу», — сказал Леонид Рошаль, сопредседатель Центрального штаба ОНФ.