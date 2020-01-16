Послание президента Федеральному собранию смотрели в космосе и на вершине Эльбруса. ФАН-ТВ

Увидеть послание президента Федеральному собранию смогли даже космонавты на борту Международной космической станции. Просмотр организовал Общероссийский народный фронт при технической поддержке госкорпорации «Роскосмос». За выступлением главы государства наблюдали космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Выступление Владимира Путина смотрели также горнолыжники и сноубордисты прямо на вершине Эльбруса.

Цифровые баннеры ОНФ разместил на фасадах зданий в разных регионах нашей страны: Москве и Новосибирске, Самаре и Челябинске, Уфе и Астрахани. Прямая трансляция проходила в аэропорту Шереметьево.