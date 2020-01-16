Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет до первого мая. События дня. ФАН-ТВ

Кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра была поддержана сразу тремя партиями. Свои голоса за него отдали представители «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Глава «Справедливой России», Сергей Миронов, отметил, что у фракции есть «сильные кандидаты на министерство культуры, министерство спорта, а также экономики и промышленности. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, также заявил о поддержке Мишустина в качестве премьер-министра страны. Члены партии уже предоставили списки возможных членов будущего кабинета министров. Фракция КПРФ от голосования по кандидатуре Мишустина воздержалась, сославшись на то, что новый состав кабмина, а следовательно, и программа кандидата пока неизвестны. Напомним, вечером 15 января, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, возложив временное исполнение обязанностей председателя правительства на Дмитрия Медведева. Кандидатура главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра была внесена вечером того же дня.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет до 1 мая 2020 года. Об этом заявил Владимир Путин. Народное волеизъявление будет касаться законопроектов о внесении поправок в Конституцию. Событие назначат на один из выходных дней. По словам российского лидера, данные поправки необходимы для эффективного развития страны. Он отметил, что с их помощью роль гражданского общества и политических партий будет укреплена. Также Владимир Путин заявил, что после введения поправок, Россия, станет более открытой. Сами законы по поправкам в Конституцию будут внесены в Госдуму уже в феврале-марте 2020 года. А 21 января, на заседании Совета Федерации, будет утвержден план реализации других положений послания президента Федеральному собранию.

Турция отправляет войска в Ливию

Турция направляет в Ливию войска. Анкара решила поддержать так называемое Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. О мобилизации заявил Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в президентском дворце.

«Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности», — заявил турецкий лидер.

Силовую поддержку от Анкары ПНС запросило на фоне мирных переговоров между ПНС и Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Турецкий парламент проголосовал «за». Напомним, что кризисная ситуация в Ливии сложилась после вмешательства НАТО, а также вооруженного госпереворота и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году.