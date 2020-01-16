Эрдоган пытается давить на ЕС и провоцировать срыв перемирия в преддверии Берлинской конференции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью арабскому телеканалу «218» заявил, что отправка турецкого военного контингента в Ливию была обусловлена просьбой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) якобы для «обеспечения выживания правительства».

«Мы отправим наши войска в Ливию по просьбе Правительства национального согласия, чтобы обеспечить выживание правительства», — заявил президент Турции.

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук, доцента Владимира Шаповалова, подобные заявления со стороны турецкого лидера только нагнетают обстановку в преддверии Берлинской конференции, которая должна состояться 19 января. Кроме того, такая политика со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана провоцирует фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара на срыв перемирия.

«Это заявление напрямую связано с Берлинской конференцией: фактически, Турция повышает ставки, идя на явные провокации. Всем понятно, что Турция преследует собственные интересы, в том числе связанные с освоением ресурсов в Средиземном море. В данном случае защита Анкарой Правительства национального согласия преследует узко эгоистические цели турецкого руководства, связанные с тем, чтобы утвердить свои геополитические и геоэкономические интересы в регионе. Подчеркну, что поддержка Турцией правительства Сарраджа является серьезным дестабилизирующим фактором, поскольку речь пойдет о угрозе применения военной силы, и очевидно, что это будет явно не на пользу ливийскому народу», — заявил эксперт в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН).

Более того, он отмечает, что подобные действия со стороны турецкого лидера грозят эскалации конфликта, если Турция все же будет использовать свои вооруженные силы в Ливии.

«Это может привести к серьезной проблеме, поскольку помимо Турции в этом случае вмешаться в конфликт могут и другие региональные страны, например, Египет, и конфликт в этом случае выйдет за пределы локального», — утверждает Шаповалов.

Политолог акцентирует внимание на еще одной проблеме, которую стоит учитывать — потеря легитимности Правительством национального согласия более двух лет назад по Схиратским соглашениям.

«Несмотря на признание со стороны ООН в качестве официального представителя ливийского государства, с формальной точки зрения легитимность этого правительства уже в достаточной степени сомнительна, поскольку срок полномочий, который был отведен этому временному правительству с точки зрения ООН, уже закончился. Следовательно, все ссылки на то, что ПНС является легитимным представителем Ливии, по меньшей мере спорны. Соответственно, заявления Турции о том, что она выступает с точки зрения защиты легитимного правительства Ливии также в этом смысле являются неоднозначными и вызывают вопросы», — считает Владимир Шаповалов.

В своем заявлении президент Турции напомнил о соглашении по демаркации морских границ в Средиземноморье, которое было подписано с ПНС Ливии в конце ноября прошлого года.

«Наши соглашения с ПНС провалили попытки изолировать нас от Средиземного моря. Наши разведочные работы в Средиземном море начнутся в 2020 году в соответствии с меморандумом, и любые разведработы в нашей совместной морской пограничной зоне в восточном Средиземноморье становятся невозможными без нашего разрешения», — сказал Эрдоган в интервью «218».

Напомним, детали сделки между ПНС и Турцией не разглашались — официальная Анкара не уточнила, где именно будет проходить граница между Турцией и территорией, на которую претендует террористическое ПНС Ливии. МИД Египта признал заключенные соглашения незаконными, а в Греции подписанные между Эрдоганом и Сарраджем соглашения назвали географически абсурдными, так как они игнорируют остров Крит, находящийся между побережьями Турции и Ливии.

Политолог Владимир Шаповалов убежден, что подобными заявлениями Эрдоган пытается надавить на Евросоюз, который не признал соглашений о демаркации морских границ.

«В данном случае мы видим конфликт интересов Турции и Евросоюза: он накладывается на очень непростые отношения между Турцией и европейскими странами в принципе. И поскольку берлинская встреча проходит на территории ЕС, и, фактически, в значительной степени именно ЕС выступает в качестве принимающей стороны и организатором этой встречи, подобного рода заявления Эрдогана — это попытка оказать давление на европейские страны. Прежде всего, на Германию как самую крупную страну в ЕС», — считает Шаповалов.

Напомним, Германия во вторник сделала официальное заявление о проведении конференции по урегулированию кризиса в Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине. В международной конференции примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар также приглашены на мероприятие.