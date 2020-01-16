Цеков призвал ввести уголовное наказание за организацию незаконных митингов

Москва, 16 января. Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн рублей с блогера Алексея Навального и других организаторов незаконных митингов в Москве 27 июля и 3 августа 2019 года.

Ответчика по иску выступили сам глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом), так и его соратники Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. Суд попросил взыскать с них 1,261 млн рублей. Кроме того, отдельный штраф в размере 1,107 млн рублей получили Соболь и Албуров.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что наказание в виде финансовых взысканий является недостаточным. По мнению сенатора, подобное наказание можно накладывать на тех, кто совершил проступок впервые.

«Однако Навальный и его компания давно «рецидивисты» и занимаются этим регулярно, за подобные действия с каждым разом финансовые взыскания должны быть все строже», ― заявил Цеков в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Сенатор отметил, что Навального и его сподвижников не пугают денежные потери, ведь западные спонсоры ФБК готовы заплатить любую сумму. Многие из соратников Навального также являются людьми обеспеченными, позволяющими себе дорогие поездки, при этом они могут не работать годами.

«Показательно, что вся команда Навального официальных доходов не имеет, но без каких-либо затруднений оплатит даже нынешние вмененные им суммы. И хотя они, на мой взгляд, абсолютно не соответствуют тяжести правонарушения, для безработных довольно серьезны», ― отметил сенатор.

По словам Цекова, наказание за организацию незаконных митингов должно быть очень серьезным – не только экономическим. Если незаконные акции протеста сопровождались массовыми беспорядками, значимым ущербом или нападениями на людей, нужно говорить уже об уголовной ответственности, считает сенатор.

«Нужны меры посерьезнее штрафов и выплат по искам. Наказание должно эффективно пресекать повторение правонарушения», — добавил Цеков.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.