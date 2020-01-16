Угроза для The Bell стать иноагентом вынудила Осетинскую юлить на Гайдаровском форуме

Елизавета Осетинская отказалась отвечать на неудобные вопросы относительно ее интернет-издания The Bell, которое может оказаться иностранным агентом, но рассказала, что профильное образование журналистам на самом деле не нужно. По всей видимости, чтобы выполнять заказы западных спонсоров, достаточно лишь получать заветное финансирование.

Главный редактор интернет-издания The Bell Елизавета Осетинская на одной из сессий «Гайдаровского форума» по иностранному бизнес-образованию наотрез отказалась отвечать на вопросы о свободе слова в России и подозрениях в адрес ее проекта, который может оказаться иностранным агентом.

Кроме того, журналистке напомнили о бывшем редакторе телеканала «Дождь» Романе Баданине, чей портал «Проект» также заподозрили в осуществлении антироссийской деятельности на деньги западных спонсоров.

Осетинская ушла от ответа на неудобные вопросы издания Russia News, заявив, что пришла на форум вести сессию о бизнес-школах, а не разговаривать о журналистике.

«Да я не буду ничего говорить. Я не буду ничего говорить о свободе слова точно. Защищать Романа Баданина тоже не буду», — в довольно резкой форме заявила главред The Bell.

При этом Осетинская с гораздо большим рвением ответила на вопрос о необходимости получения профильного образования для работы в сфере журналистики, хотя она и пришла исключительно для беседы о бизнесе. По ее словам, сегодня журналисту в России не обязательно обучаться этой профессии, так как ему «нужно другое сильное образование, фундамент, на котором он будет наращивать журналистский скилл».

Вероятно, Осетинская забыла добавить, что, помимо «фундамента», потребуется еще и достойное финансирование, без которого будет тяжело начать пропагандистскую и антигосударственную деятельность в нашей стране. Ведь ранее Федеральному агентству новостей стало известно, что главный редактор The Bell и ее коллега по цеху Роман Баданин получили премию Найта и прошли обучение в Стэнфордском университете. При этом свои интернет-проекты они запустили в то время, когда находились в Соединенных Штатах.

Согласно проведенному журналистами ФАН расследованию, издания Осетинской и Баданина по удивительному совпадению зарегистрированы в США, а денежные средства на осуществление антигосударственной деятельности в России получают от западных фондов.

Кроме того, не исключено, что Елизавета Осетинская и Роман Баданин были завербованы спецслужбами США для планомерной работы в информационном пространстве по раскачиванию ситуации в России путем публикаций так называемых «расследований» по указке американских заказчиков.