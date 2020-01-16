Всероссийское голосование по изменению Конституции РФ пройдет до 1 мая

Москва, 16 января. Предлагаемые президентом РФ поправки в Конституцию будут внесены на рассмотрение Госдумы в феврале-марте, а всероссийское голосование пройдет до 1 мая. Об этом в четверг заявил источник ТАСС в Совете Федерации.

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», — отметил он.

В настоящее время власти прорабатывают порядок проведения голосования. Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил внести поправки в Конституцию и ребалансировать ветви власти в стране, усилив роль законодательного органа.

Сразу же после этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства в полном составе. Вечером того же дня Путин подписал соответствующий указ, а также внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Медведев же будет временно исполнять обязанности премьер-министра, пока его официально не сменит на этом посту преемник, а после, вероятнее всего, займет должность замглавы Совбеза РФ.

Отметим, что Путин уже создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию. Вероятно, сопредседателями группы станут председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Ее первое заседание пройдет в Ново-Огарево.