Малышева перепела хит Билли Айлиш в эфире программы «Жить здорово!»

Москва, 16 января. Ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева напела отрывок из песни американской певицы Билли Айлиш.

Гостем программы стал юноша, который страдает синдромом Туретта. Молодой человек немного волновался, поэтому Малышева решила его поддержать.

«Какой красивый мальчик. Совсем другой. Как тебе Билли Айлиш?» — спросила Малышева.

Молодой человек сказал, что ему нравится творчество американской певицы, после чего Малышева попыталась напеть фрагмент из песни Bad Guy. Гость программы был несколько удивлен поведением ведущей, с недоумением отметив, что Билли Айлиш хорошая. В свою очередь Малышева, что ей тоже нравится, что юная американская певица.

Стоит отметить, что недавно стало известно, что Билли Айлиш страдает синдромом Туретта. Данное заболевание является неврологическим расстройством нервной системы, из-за которого люди совершают повторяющиеся движения и могут произносить вслух неприличные фразы. Синдром не влияет на продолжительность жизни. Однако Айлиш утверждает, что неоднократно испытывала стыд и впадала в депрессию из-за этого заболевания.

В августе 2019 года сингл Bad Guy стал лидером хит-парада Billboard Hot 100. 27 августа 2019 года певица выступила в Москве перед полным залом поклонников.