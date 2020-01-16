Сирия новости 16 января 19.30: курдские террористы взорвали главаря «Ахрар аш-Шаркия», ХТШ провели контратаку в Идлибе

Сирия, 16 января. Главарь протурецкой группировки погиб в результате теракта в Сулуке, боевики «Тахрир аш-Шам» выбили САА из Абу-Джурифа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по боевикам в Идлибе и на севере Алеппо, распространили заявление о содействии выводу мирных жителей из зоны боестолкновений.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям боевиков в Идлибе и Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: потеряли несколько человек в результате теракта в Сулуке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли ракетный удар по жилому району в Алеппо, продолжили сопротивление в Идлибе, в ходе контратаки отбили Абу-Джуриф.

Курдские вооруженные формирования: предположительно, организовали теракт, в результате которого погиб главарь протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркия», обстреляли город Азаз.

Провинция Алеппо

Курдские боевики обстреляли город Азаз на севере Алеппо, который находится под контролем турецкой армии и лояльных Турции формирований. По данным телеканала Halab Today, в жилых районах Алеппо разорвалось по крайней мере шесть артиллерийских снарядов. Baladi News утверждает, что атаку совершили боевики из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), а также что проиранское ополчение обстреляло позиции боевиков в районе Хан-Тумана.

Между тем ожесточенные столкновения продолжаются на севере идлибской зоны деэскалации, в западной части провинции Алеппо. Baladi News сообщает, что самолеты ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в районе города Хулса. Кроме того, удар был нанесен по боевикам в районе города Дейр-Сунбуль. Также был нанесен удар по боевикам в районе Кафр-Нахи, Анджара и района Аль-Рашидин.

В то же время террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать жилые районы города Алеппо, сообщает агентство SANA. Источники Step News сообщают, что под обстрелом оказался район Суккари, погибли четверо и получили ранения 13 мирных жителей. Эту информацию подтверждает агенство SANA.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) сообщили новые подробности относительно недавнего нападения «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) на силы САА в провинции Дейр-эз-Зор.

Как стало известно, боевики захватили около 2000 овец в районе Аль-Фида близ Меядина. Пастухи сообщили сирийским военным о произошедшем инциденте, и в результате части САА, который отправились отбивать скот, попали в засаду. Погибло не менее 11 военнослужащих САА, а также по крайней мере двое из пастухов. Еще трое пастухов были похищены, их судьба остается неизвестной. Источники SOHR предполагают, что ИГИЛ применяет новую стратегию для атаки на правительственные силы.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжаются ожесточенные столкновения между сирийской армией и террористами коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в районе населенного пункта Хамидия, сообщает Step News.

Агентство SANA распространило заявление командования операции САА «Заря в Идлибе», которое заявило о том, что приложит все усилия для вывода мирных жителей из районов боестолкновений. Также в заявлении подчеркивается, что прекращение перемирия в Идлибе и возобновление боевых действий стало результатом постоянных провокаций со стороны боевиков.

Местом крайне ожесточенных боестолкновений стал населенный пункт Абу-Джуриф, который ранее освободили силы САА. Источники в Twitter (@Ahmad_1alshble) утверждают, что боевикам удалось провести успешную контратаку, уничтожив более 20 бойцов палестинского ополчения «Лива аль-Кудс». Источник утверждает, что в террористам удалось захватить зенитную установку «Шилка». Информацию о захвате Абу-Джурифа подтверждает другой источник (@abowaelo).

Провинция Даръа

Двое офицеров и сотрудник призывного пункта 4-й дивизии САА были убиты неизвестными на западе провинции Даръа. Как сообщает источник в Twitter (@humamisa), неизвестные боевики (предположительно — члены «спящих ячеек» из состава бывших бандформирований ССА, которые продолжают подрывную деятельность на юге Сирии) расстреляли офицеров САА в городке Нахдж, который расположен на автодороге Телль-Шахаб — Зейзун.

Провинция Ракка

По крайней мере трое турецких военнослужащих и несколько боевиков протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркия» погибли в результате теракта, который произошел в городе Сулук на территории провинции Ракка. Источник в Twitter (@zaHgWzi5xJG5Ipn) сообщил, что в результате взрыва в штаб-квартире погиб главарь группировки по имени Табит аль-Хувайш Абу Абдул Рахман. По данным «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), число погибших составило 10 человек. Число жертв теракта может вырасти.

Как отмечает SOHR, новый теракт в Сулуке стал уже девятым с начала года. В организации терактов подозреваются члены «спящих ячеек» курдских боевиков на север Сирии, которые связаны с террористической «Рабочей партией Курдистана».

1 Организация запрещена на территории РФ.