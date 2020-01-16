Лавров заявил о недопустимости оправдания преступлений нацистов

Москва, 16 января. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переписывать историю Второй мировой войны и оправдывать преступления нацистов недопустимо.

Лавров в филиале МГИМО (У) МИД России в Ташкенте обратил особое внимание на тот факт, что именно победа во Второй мировой войне «заложила основы для современной архитектуры международной безопасности, включая создание ООН».

Он напомнил, что в этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он призвал «бережно хранить память о подвиге наших отцов и дедов, не позволять никому переписывать историю и подвергать сомнению итоги Второй мировой войны, тем более оправдывать преступления нацистов и их пособников».

«Недопустимо пытаться ревизовать решения Нюрнбергского трибунала. А такие попытки мы наблюдаем сейчас в целом ряде стран ЕС, которые постоянно презентуют себя как образец демократии. Эта тенденция очень опасная и с нею надо бороться, надо ей противодействовать», — сказал Сергей Лавров.

Ранее российское министерство иностранных дел публиковало комментарий, в котором говорится, что позиция стран, отказавшихся поддержать на сессии Генассамблеи ООН инициированную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, вызывает сожаление.