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Депутат НС ДНР Онопко назвал создание на Украине мемориала ВСУ героизацией националистов

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Депутат НС ДНР Онопко назвал создание на Украине мемориала ВСУ героизацией националистов

На уровне государственной политики осуществляется героизация украинских националистов всех времен, устанавливается историческая, символическая и идеологическая преемственность между государственным проектом Степана Бандеры и современной Украиной. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко.

Мемориал украинским военным

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому кабинету министров создать организационный комитет по подготовке и созданию мемориала героям Украины. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале украинского лидера.

Согласно указу президента, монумент будет посвящен украинским солдатам, принимавшим участие в военной операции против жителей Донбасса, и так называемым украинским борцам за независимость в ХХ веке для «сохранения национальной памяти для следующих поколений о мужестве и патриотизме защитников украинского государства». Ожидается, что мемориал будет создан «с целью увековечения памяти о воинах, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины».

Депутат НС ДНР Онопко назвал создание на Украине мемориала ВСУ героизацией националистов

Указ украинского президента включает в себя создание организационного комитета, подготовку проекта мемориала, а также проведение архитектурного конкурса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в День вооруженных сил, который отмечается ежегодно 6 декабря, посетил позиции ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Он пообщался с военнослужащими, подарил им часы, присоединился к праздничному обеду с военными и послушал рассказы о буднях на передовой.

Героизация националистов

Как отметил Олег Онопко, нынешний президент Украины продолжает вести агрессивную, циничную и беспринципную войну памяти, начатую его предшественниками. На уровне государственной политики осуществляется героизация украинских националистов всех времен, устанавливается историческая, символическая и идеологическая преемственность между государственным проектом Степана Бандеры и современной Украиной.

«Эти действия Владимира Зеленского логичны и понятны, поскольку только украинский национализм может объяснить, зачем Украина существует вне границ Русского мира как отдельное государство на политической карте мира. Создание мемориала приведет к углублению раскола в украинском обществе, еще большему отчуждению русских и русскокультурных людей от украинской государственности, активизации скрытых протестных настроений и снижению уровня легитимности власти», — пояснил Олег Онопко.

Депутат НС ДНР Онопко назвал создание на Украине мемориала ВСУ героизацией националистов

Депутат Нарсовета ДНР выразил мнение, что такие действия президента Владимира Зеленского еще раз покажут голосовавшим за него жителям русских регионов, кого на самом деле они выбрали руководить.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.

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