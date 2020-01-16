Депутат НС ДНР Онопко назвал создание на Украине мемориала ВСУ героизацией националистов

На уровне государственной политики осуществляется героизация украинских националистов всех времен, устанавливается историческая, символическая и идеологическая преемственность между государственным проектом Степана Бандеры и современной Украиной. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко.

Мемориал украинским военным

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому кабинету министров создать организационный комитет по подготовке и созданию мемориала героям Украины. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале украинского лидера.

Согласно указу президента, монумент будет посвящен украинским солдатам, принимавшим участие в военной операции против жителей Донбасса, и так называемым украинским борцам за независимость в ХХ веке для «сохранения национальной памяти для следующих поколений о мужестве и патриотизме защитников украинского государства». Ожидается, что мемориал будет создан «с целью увековечения памяти о воинах, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины».

Указ украинского президента включает в себя создание организационного комитета, подготовку проекта мемориала, а также проведение архитектурного конкурса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в День вооруженных сил, который отмечается ежегодно 6 декабря, посетил позиции ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Он пообщался с военнослужащими, подарил им часы, присоединился к праздничному обеду с военными и послушал рассказы о буднях на передовой.

Героизация националистов

Как отметил Олег Онопко, нынешний президент Украины продолжает вести агрессивную, циничную и беспринципную войну памяти, начатую его предшественниками. На уровне государственной политики осуществляется героизация украинских националистов всех времен, устанавливается историческая, символическая и идеологическая преемственность между государственным проектом Степана Бандеры и современной Украиной.

«Эти действия Владимира Зеленского логичны и понятны, поскольку только украинский национализм может объяснить, зачем Украина существует вне границ Русского мира как отдельное государство на политической карте мира. Создание мемориала приведет к углублению раскола в украинском обществе, еще большему отчуждению русских и русскокультурных людей от украинской государственности, активизации скрытых протестных настроений и снижению уровня легитимности власти», — пояснил Олег Онопко.

Депутат Нарсовета ДНР выразил мнение, что такие действия президента Владимира Зеленского еще раз покажут голосовавшим за него жителям русских регионов, кого на самом деле они выбрали руководить.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.