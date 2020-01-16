Саррадж подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии

Триполи, 16 января. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж подтвердил свое участие в конференции по ливийскому урегулированию в Берлине 19 января. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, Саррадж принял решение присутствовать на берлинской конференции.

Берлинская конференция состоится после межливийских переговоров в Москве, которые прошли благодаря усилиям России и Турции 13 января. Как сообщило Минобороны РФ, по итогам межливийских переговоров было достигнуто предварительное соглашение по бессрочному перемирию.

В российско-турецких переговорах также приняли участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

Однако Саррадж отказался от встречи с Хафтаром. Фельдмаршал Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с ПНС Ливии. В МО РФ объяснили, что Хафтар захотел посоветоваться с представителями племен и ливийского народа, а затем озвучить решение. Тем не менее Турция продолжает оказывать давление на Хафтара, Саррадж настаивает на скорейшем ответе командующего ЛНА.

Несмотря на то, что переговоры в российской столице завершились без подписания соглашения между сторонами ливийского кризиса, многие эксперты уверены в необходимости таких встреч и отметили усилия России, которой удалось организовать такое мероприятие.