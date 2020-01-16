Ходорковский пытается выдать свой позор в ЕСПЧ за победу. Колонка Голоса Мордора



Олигарх Михаил Борисович Ходорковский дошел до того, что опустился на уровень «патриотов» одной бывшей братской страны, которые любят выдавать сокрушительные поражения за великие победы. В случае с решением Европейского суда по правам человека он не только поступил точно таким же образом, но еще и умудрился обмануть всех адептов своей секты.

Сразу после решения ЕСПЧ по делу компании Ходорковского ЮКОС в карманном интернет-издании Михаила Борисовича появляется статья с громким названием «Все обвиняемые невиновны». Михаил Ходорковский о решении ЕСПЧ по «делу ЮКОСа». На что рассчитан такой громкий заголовок — понятно. На то, что среди адептов секты олигарха юристов не особенно много, в основном контингент примерно такой же, как и у другого известного российского оппозиционера — Алексея Навального. Там в принципе с образованием очень туго, оно, как правило, школьное и еще не оконченное. Естественно, мало кто будет искать это самое решение ЕСПЧ, открывать его и разбираться, что там к чему. Но если бы у кого-то возникло такое желание, то, несмотря на достаточно сложный юридический язык, он твердо понял бы две вещи: процесс по делу ЮКОСа Европейским судом был признан неполитическим, и в решении нет ни слова о том, виновен Ходорковский или нет.

Итак, процесс по делу ЮКОСа признан неполитическим. То есть это самое обычное уголовное дело. Разумеется, ЕСПЧ не был бы ЕСПЧ, если бы в решении не было сказано, что «права подсудимых неоднократно нарушались», но вы вообще попробуйте найти хотя бы одно положительное или даже нейтральное решение суда по делам, связанным с Россией. В данном процессе в Европейском суде делалось все, вытворялись самые невозможные кульбиты, чтобы доказать, что дело ЮКОСа было политически мотивированным. Это и было главной целью Михаила Ходорковского в Европейском суде. Но не получилось. Говоря простым языком — Михаил Борисович вчистую проиграл. Проиграл так, что горечь поражения не может подсластить даже та самая конфетка о «нарушении прав подсудимых». Тем не менее Михаил Борисович делает хорошую мину при отвратительной игре и… попросту нагло врет. Мало того что врет о том, будто дело выиграл, но даже о том, что он признан невиновным!

Но все, кто хоть поверхностно знаком с работой ЕСПЧ, прекрасно знают: определять виновность либо невиновность не прерогатива данного суда. Он не заточен под это, и судьи не имеют никаких полномочий выносить подобные решения. Но кто из последователей Ходорковского будет разбираться в таких мелочах? Тем более вместо этого достаточно прочитать статью на «МБХ-медиа», где сам предводитель и вождь все четко и понятно разъяснит.

Забавно, что о данном решении суда вы не найдете обилия материалов в западных СМИ — лишь скупые новостные строки, написанные как бы нехотя. Просто потому что решение ЕСПЧ — крайне неудобное. И по сути опровергает все то, о чем западная пресса писала ранее огромные статьи: что Михаил Борисович Ходорковский — великий диссидент, чуть ли не новый Сахаров, и преследуется он исключительно по политическим мотивам. Решение ЕСПЧ перечеркнуло всю эту большую и профессиональную ложь. Но, как говорится, осадочек остался. Люди все равно запомнят те большие и убедительные статьи, а вовсе не это решение ЕСПЧ. Но для правды это не имеет значения. А правда в том, что Ходорковский — обычный уголовник, бонусом к этому еще и приличный лжец. Впрочем, об этом и так всем давно известно.