ЛДПР и «Единая Россия» поддержали Мишустина. События дня. ФАН-ТВ

Михаил Мишустин встречается с фракциями Госдумы Потенциальный премьер-министр России проводит встречи с партийными фракциями Госдумы. Михаил Мишустин уже пообщался с представителями «Единой России», ЛДПР и КПРФ. Коммунисты от голосования воздержались, а «единороссы» и либерал-демократы во главе с Владимиром Жириновским, поддержали предложенного президентом кандидата. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беседу яркой, но ее детали пока не оглашаются. Известно лишь, что Мишустин анонсировал кадровые изменения как минимум в кабинете министров. Кстати, Дмитрий Медведев, останется председателем партии «Единая Россия», а вот к статусу премьера добавилась приставка «врио». Впрочем, Владимир Путин уже предложил ему новую должность. Напомним, после послания президента Федеральному собранию правительство ушло в отставку полностью. К работе оно вернется в скорректированном составе. Ну а Михаил Мишустин, который сейчас возглавляет Федеральную налоговую службу, в свою очередь, заявил журналистам, что готов к работе в новом статусе.

Рамзан Кадыров передал полномочия Другая громкая, но, скорее всего временная, отставка связана не с посланием президента или не только с ним. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей временной нетрудоспособности. Причины, по сообщениям СМИ, в самочувствии руководителя республики. Но официально эта информация пока не подтверждена. Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что не в курсе происходящего, потому что находится в Москве. Ну а пока Рамзан Кадыров не может исполнять свои обязанности, полномочия главы республики на время перешли председателю правительства Муслиму Хучиеву.

«Роскосмос» создаст помехи зарубежным спутникам Зарубежные спутники-шпионы не смогут добывать информацию о России. В «Роскосмосе» придумали, как помешать пристальным наблюдениям за нашей страной. Речь идет о том, чтобы нарушить доступ к оперативной информации. Для этого госкорпорация предложила разместить на территории России наземные радиоэлектронные станции, которые бы блокировали канал передачи данных со спутников-шпионов, непосредственно наблюдающих за оперативной обстановкой в стране, на спутники-ретрансляторы, передающие данные на зарубежные наземные пункты приема. Кроме того, поступило предложение создать базу спутников-шпионов, чтобы специалистам было легче создавать для них искусственные помехи.