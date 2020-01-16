Скончалась бабушка Яшина, которую он сдал в дом престарелых ради квартиры

Москва, 16 января. Бабушка главы Красносельского района города Москвы Ильи Яшина, который сдал родственницу в дом престарелых ради квартиры, скончалась в столице. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Бабушка муниципального депутата умерла еще 11 января на 77-м году жизни, но похоронить женщину Яшин соизволил только 16 января. Обычно похороны проводят на третий день, включая дату смерти, однако в начале января мундеп улетел в отпуск в Таиланд со своей невестой и вернулся в Москву только 14 января. Бабушку Яшина похоронили на Химкинском кладбище.

Где именно умерла родственница муниципального депутата, не уточняется. Дело в том, что еще в 2018 году Яшин сдал бабушку в дом престарелых, при этом он выбрал далеко не лучшее заведение для пожилой женщины. Как писали СМИ, бабушка мундепа проживала в частном доме престарелых под названием «Гостеприимный». Сами постояльцы называли этот дом «тюрьмой» и жаловались на ужасные условия.

«Я теперь тут вечно. Все дети о нас заботятся, чтобы дома не мешали», — рассказала тогда женщина изданию Life.

Старушка жаловалась, что внук не навещает ее в доме престарелых. Кроме того, женщина сообщила что незадолго до переезда в «Гостеприимный» переписала квартиру на Яшина.

В 2019 году в доме престарелых провели несколько проверок. В итоге контролирующие органы выявили многочисленные нарушения, и в декабре «Гостеприимный» был ликвидирован. Где проживала бабушка Яшина, когда дом престарелых закрылся, неизвестно.