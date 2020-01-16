Глава представительства ДНР в СЦКК заявил о нестабильной ситуации у Петровского

Донецк, 16 января. Ситуация у населенного пункта Петровское в Донбассе, возле которого прошлой осенью началось разведение сил у линии соприкосновения, остается нестабильной. Об этом сообщил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Он подчеркнул, что представительство ДНР, а также наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ регулярно фиксируют нарушения режима прекращения огня Вооруженными силами Украины (ВСУ). Так, с момента начала разведения сил в Петровском и по 14 января текущего года представительство ДНР в СЦКК и миссия ОБСЕ зафиксировали 99 нарушений перемирия.

«Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, несмотря на заверения украинской стороны соблюдать полный и устойчивый режим прекращения огня якобы с 1 января 2020 года», — подчеркнул Якубов.

При этом глава представительства ДНР в СЦКК отметил, что по сравнению с двумя последними неделями 2019 года в январе количество обстрелов со стороны украинских силовиков уменьшилось в два раза. В сравнении с периодом с 1 по 13 января прошлого года в 2020 году интенсивность обстрелов территории ДНР снизилась на 35%.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота. Жители Донбасса отказались подчиняться новому правительству, и в регионе образовались Донецкая и Луганская народные республики — ДНР и ЛНР. Киев не пожелал признавать их и ввел в Донбасс войска. 1 октября прошлого года в ходе встречи контактной группы в Минске стороны внутриукраинского конфликта договорились развести силы у линии соприкосновения населенных пунктов Петровское и Золотое.