Мишустин заявил, что прогрессивная шкала налога не принесет доходов в бюджет РФ

Москва, 16 января. Прогрессивная шкала налога не принесет дополнительных доходов в бюджет России. Об этом заявил кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Справедливая Россия».

Как сообщил участник встречи, депутат Дмитрий Ионин Михаил Мишустин как налоговик «не считает, что прогрессивная шкала налогообложения принесёт дополнительные доходы в бюджет».

«Это его видение как практика. То есть, он не поддержал эту инициативу», — отметил Ионин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партия представила Михаилу Мишустину кандидатуры в состав нового правительства. Он отметил, что кандидат на пост премьера производит положительное впечатление. По словам Жириновского, у Мишустина «лучший возраст» для того, что возглавить российский кабмин, поскольку он «в расцвете, все знает, все умеет».