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Синоптиков насторожило отсутствие осадков в центре европейской части России

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Синоптиков настораживает отсутствие осадков в центре европейской части России

В центре европейской части России с осени выпало очень мало осадков. Это несколько настораживает, но о пожароопасной ситуации речь пока не идет, заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе сегодняшней пресс-конференции.

«В осенний период и в декабре 2019 года выпало удивительно мало осадков в центре РФ. В Московской, Владимирской, Калужской, Брянской, Воронежской областях этот показатель составил около 50 процентов от нормы», — сообщил Вильфанд. 

Он отметил, что в связи с этим власти Москвы уже начали закачивать подмосковные торфяники водой в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Такое решение на днях принял заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Это превентивная мера — обводнение засушливых регионов», — подытожил Роман Вильфанд.

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