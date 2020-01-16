В Минпросвещения РФ рассказали о предстоящей работе по поручениям президента

Москва, 16 января. В Министерстве просвещения РФ рассказали, как будет идти работа по задачам президента, озвученным накануне в послании Федеральному собранию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ведомстве напомнили о том, что Владимир Путин поручил обеспечить необходимые темпы создания новых мест в детских садах для детей раннего возраста, включая работу по лицензированию новых детсадов.

«Задача по лицензированию образовательных организаций относится к исключительным полномочиям субъектов Российской Федерации, — сообщает пресс-служба ведомства. — Вместе с тем Министерством просвещения Российской Федерации в рамках имеющихся полномочий на регулярной основе проводится системная методическая работа с регионами, повышающая качество этих процессов, и взаимодействие с регионами по вопросу лицензирования будет усилено».

Напомним, Владимир Путин в своей речи предложил целый пакет изменений в социальной и политической сферах. Так, с 1 сентября 2020 года государство обеспечит всех учащихся 1–4 классов бесплатным питанием в столовых. Учителя в дополнение к действующим бонусам получат доплату за классное руководство — не менее пяти тысяч рублей. По словам президента, число бесплатных мест должно увеличиться в вузах тех регионов, где не хватает врачей, учителей и инженеров.

Добавим, что до формирования нового правительства члены нынешнего состава, включая премьера и министров ведомств, остаются в статусе исполняющих обязанности.