Госдума большинством голосов одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 16 января, проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе заседания кандидатуру на должность представил полпред президента в нижней палате парламента Гарри Минх. После этого нынешний глава ФНС рассказал о программе основных направлений деятельности будущего правительства, а также ответил на вопросы депутатов.

Голосование состоялось после выступления представителей фракций. Партии ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия» в большинстве поддержали Мишустина, депутаты КПРФ, как и обещал ее лидер Геннадий Зюганов, от голосования воздержались. Итоговое соотношение голосов: 383 депутата «за», 41 воздержался, ни один не выступил против.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал свое пожелание Михаилу Мишустину — работать эффективно и реализовать послания президента.

«Это человек, который сделал себя сам, — сказал Володин о будущем премьере. — Мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, самая высокотехнологичная, эффективная и коллектив, который он сформировал, профессиональный и ответственно относится к порученному делу».

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию, во время которого предложил поправки к Конституции и изменения устройства российской власти. Через два часа после этого Дмитрий Медведев объявил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. Он заявил о том, что нововведения в Конституцию изменят «в целом баланс власти» и чиновники должны этому содействовать.

Путин в ответ поблагодарил правительство за совместную работу, предложил Медведеву пост зампредседателя Совета безопасности, а уже вечером назвал в качестве кандидатуры на должность премьер-министра Михаила Мишустина, главу Федеральной налоговой службы.

Перед обсуждением вопроса о назначении Мишустина в Госдуме депутаты всех фракций во главе со своими лидерами по очереди встретились с кандидатом на пост премьера.