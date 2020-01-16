Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Депутат Боярский считает Мишустина достойным кандидатом на пост премьера

50
0 Оставить комментарий

Депутат Боярский считает Мишустина достойным кандидатом на пост премьера

Москва, 16 января. «Единая Россия» одобрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ. Об этом заявил депутат Госдумы от партии Сергей Боярский.

Парламентарий в разговоре с корреспондентом «Политэксперта» особо отметил профессиональные качества Мишустина. По его словам, прошедшая встреча кандидата на пост премьера с фракцией «Единой России» прошла плодотворно, депутаты от партии единогласно выразили поддержку Мишустину.

«На мой взгляд, кандидатура достойная. <…> После встречи с нами Мишустин отправился к представителям других фракций в ГД. Посмотрим, какой будет результат. Но из того, что я вчера читал в СМИ, лидеры фракций на вчерашний вечер, в частности, Жириновский и Миронов поддерживали кандидатуру», — рассказал Боярский.

Он также отметил важность кадровых перестановок в кабмине, инициированных и.о. премьер-министра Дмитрием Медведевым.

«Ввиду тех изменений, которые предложил президент, в том числе в контурах политической системы, правительство приняло взвешенное решение. За это их также можно поблагодарить, за их непростой государственный выбор», — подытожил депутат Госдумы РФ.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию. После этого глава кабмина Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства. На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. До назначения нового состава правительства Медведев продолжает исполнять обязанности его председателя.

Новости партнеров

Источник: «Политэксперт»
Новости партнеров