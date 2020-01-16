Лавров ответил на вопрос о своих перспективах в новом кабмине

Ташкент, 16 января. И. о. главы МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал свои перспективы в новом составе правительства.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной должности в новом кабмине во время выступления в Ташкентском филиале МГИМО, Лавров подчеркнул, что всегда честно выполнял свою работу.

«Я все эти годы, сразу после окончания института, не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности. Продолжаю это делать и сейчас», — отметил и. о. министра.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд поправок в конституцию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства. На должность главы кабмина Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. До назначения нового состава правительства Лавров продолжает исполнять обязанности министра иностранных дел.