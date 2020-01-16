Простаков считает, что борьба с ИГИЛ — предлог для военного присутствия США в Ираке

Лишившееся нормальных жизненных условий из-за американской агрессии на Ближнем Востоке население Ирака стало идеальным объектом пропаганды экстремистов и радикалов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказали военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков и политический обозреватель, публицист Владимир Головашин. Присутствие США в Ираке и Сирии дестабилизирует регион, это является серьезным аргументом, чтобы призвать американцев «Янки, гоу хоум с Ближнего Востока» (Yankee go home!).

Возрождение ИГИЛ

Американские военные возобновили совместные операции с Ираком против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), прерванные в начале января. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на двух неназванных американских высокопоставленных военных.

Сообщается, что Соединенные Штаты и Ирак вновь начали проводить операции в среду. Военные хотели возобновить их как можно скорее, чтобы «подавить любую пропаганду о победе» со стороны «Исламского государства» после приостановки американо-иракского сотрудничества в этой сфере.

США не услышали Ирак

Как отметил Владимир Головашин после убийства в багдадском аэропорту иранского генерала Касема Сулеймани правительство Ирака высказало в адрес США что-то, что при большом старании можно принять за осуждение. И даже намекнуло, что американцы лучше бы вывели из страны свои войска. Но если на иранские обвинения и последующие действия США как-то отреагировали, то иракцев, кажется, и не услышали, уверен эксперт.

«Видимо, США уверены, что военная помощь, выделяемая в размере 250 миллионов долларов Ираку, лишает его правительство какой-либо политической субъектности. Однако, даже несмотря на возобновление совместных действий с иракскими спецслужбами против ИГ1, вывести оттуда войска США все равно придется. Во-первых, и это понимает ООН — в силу, скажем так, не вполне легитимного американского там пребывания. Во-вторых, и это понимает Трамп — из-за не сильно высокой эффективности их пребывания в Ираке и отсутствия в этом какого-то особого смысла. Одни убытки», — рассказал Владимир Головашин.

Контакты США с террористами

Сергей Простаков считает, что то, что США возобновили операции против террористов совместно с Ираком — это, с одной стороны, хорошая новость, так как опасность возникновения новой волны террористической экспансии действительно существует и с ней необходимо бороться. С другой стороны, для американцев и сотрудничество с фанатиками и радикалами не является чем-то необычным уже длительное время. Завязанные с боевиками в Афганистане контакты позволили Вашингтону вмешиваться в геополитические процессы Азии, а также влиять на европейскую и российскую политику. Истоки сомнительных контактов с террористами в Сирии и Ираке лежат там же.

«Вторжение США на Ближний Восток в итоге создало самоподдерживающуюся систему насилия. Лишившееся нормальных жизненных условий из-за американской агрессии население стало идеальным объектом пропаганды экстремистов и радикалов, и, умножая их ряды, совершало новые акты террора, еще более усугублявшие обстановку. А об участии США в снабжении террористов, их подготовке есть немало свидетельств», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, заметил военный эксперт, эффективность борьбы с терроризмом тех, кто его фактически и создал, вызывает большие сомнения в ее эффективности, если нет намерения его окончательно уничтожить.

Удобный инструмент США

Эксперт обратил внимание, что террористы стали удобным, хоть и не полностью контролируемым, инструментом американской политики. И терять его Вашингтон вряд ли желает.

«А борьба с терроризмом в данном случае может рассматриваться лишь как предлог оставить военные базы и контингенты в Ираке, парламент которого проголосовал за их изгнание с территории страны. В целом лишь уход американцев со всего Ближнего Востока может стать реальным и самым действенным средством борьбы с бедами этого региона», — заключил Сергей Простаков.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в ответ на защитную реакцию Ирана на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США» Иран сбил самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737». «Военные были на высочайшем уровне готовности» из-за обострения отношений с США, отмечают в Тегеране.

1 Организация запрещена на территории РФ.