Жириновский заявил, что Мишустин произвел на ЛДПР положительное впечатление

Москва, 16 января. Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин производит положительное впечатление, заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Жириновский указал на большие достижения Мишустина в должности главы Федеральной налоговой службы. По его мнению, у Мишустина «лучший возраст» для того, что возглавить российский кабмин, поскольку он «в расцвете, все знает, все умеет».

«Конечно, может быть, ему не будет хватать знаний по стране. Если он был бы ещё губернатором где-нибудь в Саратовской области или в Оренбурге. Идеальный вариант, когда председатель правительства был министром, губернатором, депутатом, сенатором, ученым, преподавателем», — сказал лидер ЛДПР.

Жириновский добавил, что большинством голосом фракция решила поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера РФ.

После озвученного президентом России Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Глава государства в этот же день подписал соответствующий указ. Российский лидер поблагодарил членов правительства за работу. Медведев назначен исполняющим обязанности главы Кабмина России.