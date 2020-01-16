Москва, 16 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угроза терроризма в Сирии отведена. По его словам, история САР должна быть хорошим примером. Он призвал впредь не допускать «безрассудных попыток решить судьбы региона из-за океана».

Выступая перед студентами филиала МГИМО МИД России в Ташкенте, глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия, в ответ на просьбу законного правительства Сирии, оказала эффективное содействие в отражении угрозы мирового терроризма.

«Сейчас эта угроза отведена, осталось решить некоторые уже более частные задачи», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия помогла сирийскому народу отстоять свою государственность. Лавров призвал не допускать попыток решать судьбу Ближнего Востока из-за океана.

«Я считаю, это должен быть хороший пример для того, как в будущем не допускать агрессивных, безрассудных попыток вершить судьбы целых регионов из-за океана, да из любого места на земле», — уточнил министр.

Напомним, Сергей Лавров на переговорах с сирийском коллегой Валидом Муаллемом заявил, что Россия будет делать все возможное для содействия Дамаску в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Сирии. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что путь к этому находится исключительно в руках сирийцев, без какого-либо вмешательства извне.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Россия помогает Сирийской Арабской Республике в борьбе с международным терроризмом. Сейчас в САР на первый план выступают вопросы политического урегулирования, восстановления инфраструктуры государства и возвращения беженцев.