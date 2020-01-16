«Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Москва, 16 января. Депутаты «Справедливой России» поддерживают кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны, сообщила советник спикера Государственной думы РФ Анастасия Кашеварова в Telegram-канале.

«Справедливая Россия» высказалась положительно в отношении Мишустина», — написала Кашеварова.

По ее словам, эсеры задали больше всего вопросов об экологии и культуре. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов напомнил о его просьбе создать министерство геологии и поблагодарил Мишустина за конструктивный разговор, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Критика, добавила Кашеварова, прозвучала в отношении исполнения государственной программы сохранения реки Волги, также парламентарии высказались по проблемам сохранения лесов.

В четверг Государственная дума на заседании рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность премьера России. Перед этим глава ФНС встретится со всеми фракциями.

Кандидатуру Мишустина уже поддержали депутаты «Единой России» и ЛДПР.