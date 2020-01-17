Публичное унижение Зеленского может стоить кресла украинскому премьеру Гончаруку

Глава правительства Украины Алексей Гончарук уничижительно высказался о президенте Владимире Зеленском на совещании экономических ведомств. Сначала он посетовал на поверхностное понимание и «туманы» в голове у первого лица государства.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов», — без обиняков сказал премьер.

Гончарук добавил, что и сам он в этих вопросах «полный профан», и уподобил свою команду слепому лосю, перебегающему горящий лес — его ведет судьба.

«У нас нет планов. А у вас его реально нет», — яркая цитата премьера со злополучного совещания.

Скандалу с «пленками Гончарука» предшествовала еще одна неприятная история. Зарплаты министерских чиновников были подняты до заоблачных величин. Счет доходов пошел на сотни тысяч гривен ежемесячно.

Украинцев особенно порадовало благосостояние главы «Укрпочты» Игоря Смелянского. В месяц он получает 79 тысяч 167 долларов США, что эквивалентно одному миллиону 900 тысячам гривен (четыре миллиона 873 тысячи рублей).

«Слуги народа» как раз собрались в Раде, чтобы услышать мнение Гончарука по столь внушительным окладам. В этот щекотливый момент и была обнародована запись совещания.

«Они выписали себе миллионные премии, планируя дыру в бюджете в сто миллиардов. Фракция через полчаса, вызвали Гончарука на беседу», — вкратце обрисовал повестку дня народный депутат Макс Бужанский.

Вызвать-то вызвали, но никто не пришел. Это в финансах Гончарук неважно смыслит, а по-житейски он не дурак! Алексей мудро рассудил, что в стенах парламента ничего хорошего его не ждет. И скрылся в офисе президента, где его (тоже безуспешно) доискивались народные депутаты. Хотели обсудить «сочетание слабоумия и отваги».

Подвиги Гончарука заставили его коллег заговорить об отставке. Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский высказался за добровольный уход главы правительства.

«После оскорблений в адрес президента, в обществе министров Милованова и Маркаровой, при участии главы НБУ Смолия и его зама Рожковой — должен написать заявление сам. Люди, которые сидели рядом с ним, тоже. Потому что хихикали, поддерживали и предлагали свои варианты того, как наполнить «пустоту» и представить свои экономические ошибки как «перемогу», — пишет Дубинский на Facebook.

За короткий период своего премьерства Гончарук уже не впервые стал фигурантом скандальной истории. Осенью прошлого года Алексей проявил себя как светский лев. Он посетил концерт, деликатно выражаясь, ультраправой группы «Сокира Перуна». Мероприятие организовали убийцы журналиста Олеся Бузины — вопреки надеждам на новую власть, их дело давно уже «спустили на тормозах».

Ну, а творчество музыкального коллектива говорит само за себя. Украинская версия «Википедии» повествует, что «В лирике преобладают темы неонацизма и белой силы». Вот несколько замечательных строк:

«Помощник Адольфа Гитлера, ты прошел свой путь до конца! Открылась брама Вальхаллы, чтобы принять дух борца!».

Или вот еще:

«Рядом с нами, всегда рядом с нами! Рудольф Гесс — сила и помощь в бою!».

Ребята обещают поклонникам продолжить его дело.

В общем, идеальный концерт для главы правительства страны, потерявшей миллионы людей в годы Великой Отечественной войны. Впрочем, если верить официальной украинской историографии, такой войны никогда и не было. И сам термин являет собой пережитки «тоталитарного коммунистического режима».

Гончаруку концерт очень понравился.

«Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем», — заявил Алексей со сцены.

Бросается в глаза, что самооценка Гончарука на концерте была куда выше, чем на совещании с коллегами. Былая вера в свои силы покинула премьера.

«По бюджету я не понимаю, как правильно. Решения нет», — цитирует «Страна» главу украинского правительства.

Между тем, отставка Гончарука с высокой должности отнюдь не предрешена. Алексей представляет группу так называемых «соросят» — представителей американского финансиста Джона Сороса. Разумеется, эта команда действует отнюдь не в интересах Украины. Зато мощное лобби с Вашингтонщины обеспечивает незыблемость позиций. Одно из следствий такой поддержки — крайне ограниченные возможности Зеленского в кадровой политике.

Формально полномочия у президента велики. Но гнев «больших друзей Украины» страшен. В иных обстоятельствах увольнение премьера выглядело бы неизбежным. Ведь глава правительства публично выставляет президента недалеким человеком, расписывается в собственной некомпетентности и даже не пытается решить насущные проблемы. Задача совещания была совсем иной — объяснить Зеленскому экономические провалы, попросту запудрив ему мозги. Рецепты от Гончарука не впечатляют:

«Ему надо сказать: смотри, Вова. То, что сейчас курс меньше, значит, что Оливье в следующем году на новогоднем столе не будет дороже чем в этом», — цитирует «Страна».

Дальнейшее пребывание украинского премьера, публично унизившего Зеленского, на посту вряд ли уместно. Выходка Гончарука будет стоить ему кресла главы правительства, или же президент Украины, за которого проголосовали 73% избирателей, должен смириться с ролью свадебного генерала.